Handlet du i denne butikken?

Nyheter

Vågs­øy/Kinn: Dis­se bil­de­ne fra sep­tem­ber 1990 blei tatt i for­bin­del­se med at Rema 1000 etab­ler­te seg i Mål­øy.

På bil­det over blir Svein A. Kval­heim gratulert som den før­s­te kun­den av dag­lig leder Knut Arne Ve­der­hus (t.v.). I mid­ten en an­nen av de før­s­te kun­de­ne i den nye bu­tik­ken, Alf­hild Kvaløysund. Rema åpna den gan­gen i lo­ka­le­ne som i dag hu­ser Vin­mo­no­po­let i Mål­øy, i ny­byg­get til Brunsviks Eftf., men flytta over til kjø­pe­sen­te­ret Mål­øy Brygge da det åpna i no­vem­ber 1997.