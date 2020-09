Hugsar ikkje slåstkampen sjølv, men tviler ikkje på at vitna fortel sanninga

Nyheter

Aktoratet førte tre vitne i saka, der tiltalte erkjente skuld på alle alle punkt. Han sa sjølv at han huska svært lite av hendingane fordi han var påverka av alkohol. Alkoholkonsentrasjonen i blodet blei målt til 1,74 promille to timar etter hendinga. Han sa også at han ikkje hadde noko grunn til å tvile på at vitna snakka sant.