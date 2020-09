Den nye kystkommunen får 10,3 millionar frå fondet dei neste to åra, medan naboen får 38,6 millionar i år

Nyheter

– Vi ser det som svært viktig at regjering og storting styrkar økonomien til kommunar som legg til rette for havbruksnæringa. Det vil bli ein sterk vekst i havbruksnæringa i Norge i åra framover, og eit samla kommunestyre i Stad har nyleg vedteke at vi skal legge til rette for å utnytte det potensialet vi har innanfor havbruk også i vår kommune. Lokal verdiskaping må gje lokale inntekter – Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti vil arbeide for at det kjem oss alle til gode i åra framover.