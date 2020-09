– Å gå inn for kutt i YSK/TAF-linjene, er noko vi ikkje kjem til å støtte

Nyheter

– Det vert krevjande økonomiske prioriteringar utover hausten for å sikre at vi får ein økonomi i balanse i Vestland fylke. Men i ein slik prosess må vi evne å sjå kva tilbod som faktisk styrkjer konkurransekrafta for næringslivet slik at kan skape fleire arbeidsplassar og auka verdiskaping i framtida. Å gå inn for kutt i YSK/TAF-linjene, inkludert tilbodet ved Måløy vidaregåande skule, vil være det stikk motsette, og det kan ikkje Frp akseptere, seier fylkestingsrepresentant Frank Willy Djuvik (Frp).

– Vestland Frp kan allereie no slå fast at dette er eit framlegg vi ikkje kjem til å støtte. YSK/TAF-tilbodet er eit av dei tilboda som snarare bør styrkast heller enn å reduserast. Vi har alltid prioritert yrkesfaga i den vidaregåande skulen, og det kjem vi til å halde fram med, seier gruppeleiar Terje Søviknes.

Dei peiker på at YSK/TAF er eit utdanningstilbod med høg grad av gjennomføring, som samstundes sikrar svært kompetente fagarbeidarar for næringslivet med mulighet for vidare næringsretta utvikling og utdanning. YSK/TAF gjer elevane både fagbrev og studiekompetanse, og utdanninga skjer i nært samspel med næringslivet.

Politikarane vil kjempe for skuletilbodet – Vi vil arbeide fram til endelig vedtak i desember for å sikre midler til å opprettholde linja Vestland fylkeskommune må spare fleire hundre millionar dei komande åra for å nå eit budsjett i balanse. Det kan gå utover mellom anna TAF/YSK-tilbodet ved Måløy vidaregåande skule.

I dag har Vestland tilbod om YSK/TAF-utdanning innan ulike yrkesfag i Kinn, Bjørnafjorden og Alvær.

– Vestlandsmeldinga som vart lansert på Vestlandskonferansen i 2019, framheva nettopp behovet for fleire og styrka YSK/TAF-tilbod for å utnytte potensialet som ligg i Vestland og sikre næringslivet kompetansen dei treng i framtida. Då vert det heilt feil av Vestland fylke å kutte i dette tilbodet, slår Frps medlem i Hovudutval for opplæring og kompetanse, Rosalind Fosse, fast.