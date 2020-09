– Denne prisen deler vi med dei demensramma og deira pårørande

– Vi håpar at denne prisen vil inspirere til godt arbeid vidare, og at andre som bistår familiar med demens vil la seg inspirere, seier styret i Nasjonalforeningen for Folkehelsen avdeling Sogn og Fjordane om arbeidet som blir gjort ved Soltunet ved Kulatoppen omsorgssenter.