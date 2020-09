Nyheter

– Fra et markedsperspektiv er timingen absolutt veldig god. Prisen på akkar er i dag 44 kroner kiloen, og agn er blitt en betydelig kostnad for lineflåten. Vi må tørre å stikke hodet fram og planlegge for en framtid der vi har lykkes. Investere nå for å være klar til å ta muligheten som kommer når vi har et fungerende produkt. Nå planlegger vi for at vi får det til, og det neste steget er industrialisering.