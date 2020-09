Forventar at elevar frå Kinn får samme høve til å søke seg til skuletilbod i eigen kommune uansett kvar i kommunen dei bur

Fylkestinget skal i desse dagar vedta ny modell for inntak til dei vidaregåande skulane, og for å vareta retten til å kunne gå på næraste skule, har «nærskulematrisen», der elevar får tilleggspoeng for å søke seg til definerte skular utifrå kor dei bur, blitt laga. Men her har Kinn kommune blitt delt i to, slik at skulen i Florø ikkje vert rekna som nærskule for elevar frå Måløy og omvendt.