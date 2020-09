Vil bygge fabrikk for å produsere og videreutvikle agnet som de tror kommer til å revolusjonere fisket for lineflåten

Måløybedriften Ecobait AS har kommet så langt i utviklingen av et nytt agn til lineflåten at de planlegger en ny fabrikk for storskalaproduksjon i Måløy. Planen er at agnet skal revolusjonere fiskeriet ved å være konkurransedyktig på pris, miljøvennlig og redusere bifangst.