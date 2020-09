– Eg finn det eg treng lokalt i Måløy. Det lengste eg reiser er bort på senteret

Nyheter

I onsdagens trekning vart Evy Loen den heldige vinnaren blant fleire tusen deltakarar. Etter at trekninga var gjennomført av Morten Hagen ved Måløy lensmannskontor og marknadsrådgjevarane Vilde Myhre Skavøypoll og Ståle Tennebø i Fjordenes Tidende, la dei to sistnemnde ut på tur for å overraske vinnaren som var på jobb i Holvik barnehage.

– Då eg såg at det kom nokon frå Fjordenes Tidende, så tenkte eg at no er det nokon som har handla lokalt som dei skal overraske, og så var det meg! smiler Loen.

Og dei 20 gåvekorta til ein samla verdi av 25.000 kroner var ei uventa gåve for Loen.

– Ein går ikkje rundt og tenker at ein skal vinne, så dette var veldig kjekt og veldig uventa. No skal eg handle enda meir lokalt.

For den blide vinnaren er oppteken av å handle lokalt og å delta i kampanjen til Fjordenes Tidende.

– Eg finn det eg treng lokalt i Måløy, og det lengste eg reiser er bort på senteret i Polljen. Og eg deltar i kampanjen alle stader der dei har postkassa.

For å delta i konkurransen om premien på 25.000 kroner må ein fylle ut eit deltakarkort med namn og telefonnummer etter å ha handla på ein av dei 18 butikkane som deltar i kampanjen. Fire gongar i året blir det trekt ein vinnar av gåvekort til ein verdi av 25.000 kroner.

– Eg veit ikkje kvar «vinnarloddet» kjem frå for eg handlar både på klebutikkar, sportsbutikkar og jernvare, smiler Loen, som legg til at ho ikkje veit kva ho skal bruke premien på.

– Det veit eg ikkje enda. Men meir lokal handel blir det, slår Loen fast.

Myhre Skavøypoll og Tennebø fortel at det framleis er stor interesse for kampanjen som skal fremje lokal handel.

– Til denne trekninga hadde vi fleire tusen deltakarar som hadde meldt seg på via deltakarkorta ein finn i butikkane, men vi hadde også fleire som har deltatt via appen vår, fortel Tennebø.

– Appen heiter Handle Lokalt, og i staden for å fylle ut eit deltakarkort på butikkane kan ein registrere seg direkte i appen etter å ha handla lokalt. Ved å delta i appen har ein akkurat like store vinnarsjansar som dei som deltar via deltakarkorta, utdjupar Myhre Skavøypoll.

Dette var årets tredje trekning, så om ein ikkje har vunne enno, kjem det fleire sjansar.

– Neste trekning blir før jul, så det er berre å halde fram med å handle lokalt for å vere med i den trekninga, seier Myhre Skavøypoll.