Arbeider som reiste til jobb i Måløy-området har fått påvist korona

Nyheter

Det er Måløy24 som melder saken onsdag.

Personen ble rutinemessig testet ved grensen, men hadde rukket å komme til Måløy-området da han fikk stadfestet at testen var positiv.

Vedkommende har imidlertid ikke vært på jobb, men siden han har vært i kontakt med andre utenom jobb, er smittesporing nødvendig.

Smittvernoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, ber næringslivet være på vakt.

– Vi må kalle en spade for en spade og si at her har ikke rutinene vært gode nok. Det å sette fem andre personer i karantene, skulle ikke vært nødvendig, sier Dale til Måløy24.