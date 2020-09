Varslingssystem og grøfter skal sørge for at dette ikkje skjer igjen

Tidleg i september førte mykje nedbør til at vatn byrja å erodere i anleggsområdet ved tilkomstvegen til Okla vindkraftverk og naturlege massar vart vaska ut gjennom terrenget og ned i Vågselva. No skal grøftesystem og automatiske loggarar skal hindre at dette skjer igjen.