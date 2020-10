«Vi treng ei ny regjering som prioriterer velferds-Norge!»

Nyheter

Dette innlegget er skrive av Bremanger-ordførar Anne Kristin Førde og Kinn-ordførar Ola Teigen.

Velferda i Norge blir skapt først og fremst ute i norske kommunar. Det er her grunnleggjande tenester som blant anna skule, barnehage, fastlege, rehabilitering og omsorg blir gitt.

I VG måndag 29. september kunne vi lese helseminister Høie sitt utsegn om at kommunar som ikkje klarer å få budsjetta til å gå opp, ikkje har god nok økonomisk styring. Dette er ei ytring vi ikkje kan la stå uimotsagt!

Bent Høie påstår at kommunane ikkje evner til å prioritere, medan sanninga er at det er høgreregjeringa som ikkje har prioritert kommunane og dermed grunnleggjande helsetenester. Over tid har gapet mellom det kommunane har å rutte med og dei oppgåvene vi er pålagt blitt større og større. Høie sine ytringar vitnar om ein helseminister som ikkje har nok innsikt i korleis kvardagen er i kommunane.

I fjor haust fekk vi beskjeden om eit kommunebudsjett som var det strammaste på 16 år, og åra før det har heller ikkje vert enkle for kommunane. Generelle effektiviseringar, kutt i midlar til dei med dei største behova og ei rekkje andre kutt har ramma kommunane sida Høgre tok makta i 2013. Budsjetta for 2020 var allereie tøffe for kommunane. Så kom korona, og alt dette har gitt oss ein veldig krevjande situasjon.

I kommunane er vi pålagde etter loven å vedta budsjett som «går opp» og er realistiske. Det er staten sjølv som kvalitetssikrar dette. Det finst ingen planar om å lage budsjett som ikkje går i balanse, og når vi no jobbar på høggir for å få endane til å møtast samtidig som vi står midt i ein krevjande pandemi, trenger vi at regjeringa garanterer for at vi vil få dekt våre kostnadar knytt til koronapandemien. Den garantien har foreløpig ikkje kome!

Det er vi kommunane som sjølv har tatt størsteparten av både arbeidet og rekninga for stengde skular og barnehagar, trygge sjukeheimar og heimeteneste, auka kapasitet på legevaktene, feberpatruljar, testing, smittesporing og innkjøp av smittevernutstyr. Det er våre barn i barnehagane, elevane på skulane og eldre på sjukeheimane som rammast av regjeringa si manglande satsing på kommuneøkonomi, og vi er lei av at regjeringa og ministeren, gong på gong, ikkje kan møte oss på dette.

Regjeringa bør gje ekstra økonomiske musklar til kommunane slik at vi kan skunde på investeringar, hjelpe utsette næringar og ikkje minst førebu oss for nye bølger av pandemien. Å møte pandemien har vore, og skal vere, eit viktig samarbeidsprosjekt mellom staten, kommune og innbyggjarar. Vi må saman ta ansvar for å sikre gode løysingar for alle, og det blir ikkje gjort ved å komme med usaklege og uriktige klagemål mot kommunane.

Vi er glade for at Arbeidarpartiet har talt vår sak på Stortinget. For Arbeidarpartiet er det ei sjølvfølge at kommunane skal få dekt sine utgifter knytt til pandemien. Arbeidarpartiet foreslo 6 milliardar kroner meir til kommunane, som hadde gjeve oss ei viktig tryggleik. No må regjeringa lytte til Kommune-Noreg og opposisjonen på Stortinget. Det handlar rett og slett om folk sin kvardag!

La det ikkje herske nokon tvil; vi stiller opp og vi arbeider døgnet rundt for å sørgje for at våre innbyggjarar får dei tenestene dei har krav på. Men, vi treng ein garanti for å sørgje for at staten tek sitt ansvar og sikrar økonomien i dette. No treng vi det meir enn før at vi dreg i same retning!

Vi er stolte av korleis våre mange dyktige tilsette i kommunane, næringslivet og innbyggjarane i våre kommunar har handtert krisa vi står i. No må regjeringa kome på bana!