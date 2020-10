Nyheter

– Vi har brukt et halvt år på å føle oss fram og for å få et inntrykk av hva som er behovet. Vi ville ikke ha en stor åpning uten at vi visste hva som må til for at folk ønsker å komme – og det har tatt tid å lære, sier Kaj Gangsø, mens han viser Fjordenes Tidende rundt i den nye Byggi-butikken som er tredoblet i størrelse etter at de nye eierne overtok.