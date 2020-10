Bygger om planavdelinga for å betre kapasiteten

– I periodar har vi innfridd, men vi har også sett at vi ikkje er gode nok

– Intensjonsavtalen for Kinn kommune seier at vi skal ha god og høg plankapasitet. I periodar har vi innfridd, men vi har óg sett at vi ikkje er gode nok. Då må vi ta grep. No gjer vi nokre endringar.