Ingen midler til Stad skipstunnel: – Uakseptabelt løftebrudd for kyst-Norge

Nyheter

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier til Bergens Tidende i dag at regjeringen fremdeles har tenkt å realisere Stad skipstunnel, at skipstunnelen er et svært spennende og unikt prosjekt for regjeringen, men at pengesekken hans er tom.

– Dette er et løftebrudd på Nasjonal transportplan, sier prosjektleder Randi Humborstad for Stad skipstunnel i en pressemelding.

– Dette er siste moglegheita til å innfri løftet om byggestart i 2021 I desse dagar er arkeologar frå Universitetet i Bergen i gang med å undersøke arkeologiske lokalitetar i Selje. Det er Kystverket som har bestilt undersøkingane, og dei meiner utgravingane ikkje vil påverke framdrifta av Stad skipstunnel.

Stad skipstunnel er fullfinansiert i gjeldende Nasjonal transportplan, og Stortinget har vedtatt byggestart for Stad skipstunnel i inneværende stortingsperiode (2017-2021). Dermed er statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for å innfri tidligere løfter fra regjering og storting.

– Vi synes det er uforståelig at regjeringen ikke har funnet 60 millioner kroner til det eneste store investeringsprosjektet innenfor sjøtransport. Signaleffekten fra regjeringen er at sjøtransport og verdiskapning på kysten blir nedprioritert til fordel for jernbanesatsingen i sentrale strøk på Østlandet. Regjeringen har funnet 32 milliarder kroner til jernbane på statsbudsjettet for 2021. Disse pengene går til de store byområdene, i all hovedsak til satsinger i og rundt Oslo-området. Stad skipstunnel kan bygges for kun 2,7 milliarder kroner og byggestart krever bare 60 millioner kroner på statsbudsjettet for 2021, sier Humborstad.

Venstre-ordførarane løfta fram Stad skipstunnel Venstre sine ordførarar i Vanylven og Stad, Lena Landsverk Sande og Alfred Bjørlo, løfta begge fram Stad skipstunnel som sak nr 1 i sine innlegg på Venstre sitt landsmøte i helga.

Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart». Det er grundig utredet, reguleringsplanen er vedtatt, og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan. Etter bestilling fra Samferdselsdepartementet har Kystverket fått ned kostnadene i prosjektet og sier at de kan bygge Stad skipstunnel for ca. 2,7 milliarder kroner, noe som er nærmere 300 millioner kroner under kostnadsrammen i Nasjonal transportplan.

Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025, sier Humborstad, som viser til at Stad skipstunnel er god, samferdselspolitikk, miljø- og klimapolitikk, næringspolitikk og distriktspolitikk

Stad skipstunnel har støtte av et samlet Vestland og næringsliv langs hele kysten. Vestlandsfylkene og NHO Vestland har prioritert skipstunnelen i innspill til ny Nasjonal transportplan, og står samlet i kravet om byggestart i 2021.

– Regjeringen er en mindretallsregjering. Forslaget til statsbudsjett må derfor ha støtte fra flertallet i Stortinget for å bli vedtatt. Nå må vi stole på at opposisjonen på Stortinget vil sikre flertall for å få Stad skipstunnel inn i statsbudsjettet og sikre byggestart i 2021. Da er det veldig positivt at tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) i dag har signalisert til NRK Vestland at FrP lover å få Stad skipstunnel inn i statsbudsjettet og sikre byggestart i 2021, sier prosjektleder Humborstad.

Han og partiet lovar no å sikre politisk fleirtal for skipstunnelen No går tidlegare samferdsleminister, Jon Georg Dale, ut og lovar at Framstegspartiet skal sikre fleirtal for den første skipstunnelen.

Prosjektlederen mener Norge trenger Stad skipstunnel for å lykkes med den nødvendige veksten i havnæringene og ambisjonen om en femdobling av sjømatnæringen, og at trygg sjøtransport forbi Stadhavet er nødvendig for å realisere den veksten Norge ønsker i kyst- og havnæringene.

– For nærskipsfarten vil Stad skipstunnel bety sikre leveranser, mindre ventetid, kortere transporttid og at kvaliteten på råvarer som skal fraktes forbi Stad holder seg god, sier Humborstad, og viser til at Stadhavet er et kritisk passeringspunkt for fiskebåter, brønnbåter, servicebåter og mindre konteinerskip.

– No må vi ikkje sleppe trykket på gassen før startløyvinga er på plass Fylkesstyremedlem og vara til sentralstyret i Senterpartiet, Erling Sande, oppmodar lokalpolitikarar i regionen om å ta kontakt med sine sentrale politikarar for å få på plass startløyvinga til Stad skipstunnel.

Sjøen er fremtidens transportåre, og Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. En rapport fra Kongsberg Maritime viser at seiling gjennom Stad skipstunnel vil gi kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og opptil 60 prosent mindre CO₂-utslipp for skip, mener Humborstad, som videre viser til at med Stad skipstunnel vil det være mulig å etablere hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund.

– Stad skipstunnel vil også ha stor betydning og skape store ringvirkninger for reiselivsnæringen på Vestlandet. Reiselivet er kanskje den næringen som er hardest rammet av koronakrisen, og realisering av verdens første skipstunnel vil kunne være et tiltaksom kan gjøre det lettere å raskt bygge opp reiselivsnæringen på Vestlandet- både som attraksjon i seg selv, og som infrastruktur for å binde sammen Vestlandet som reiselivsregion.