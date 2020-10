– Utfordringa no er alle som kjem inn til Norge frå andre land

Ny koronasmitta arbeidar på innreise har sendt fem i karantene

Berre kort tid etter at ein fekk vite at ein polsk arbeidar på veg til jobb i Florø er smitta med korona, så opplyser smittevernoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, at fem nye arbeidarar frå utlandet som skulle på jobb i Bremanger, er sett i karantene.