Hadde alkohol og amfetamin i blodet da han satte seg bak rattet – men ikke førerkort

Nyheter

Det var i desember i fjor at føreren i 40-åra satte seg bak rattet til tross for at han var påvirket av alkohol og andre berusende middel. Blodprøve tatt av mannen litt senere samme dag viste en påvirkning på 0,0194 mikromol THC per liter blod, noe som betyr det samme som over 0,5 promille. Prøvene viste i tillegg 0,412 mikromol amfetamin per liter blod.