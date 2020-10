Ikkje nye smitta siste døgnet

Vil diskutere karanteneforhold og turnuslengde med næringslivet for å prøve å hindre smitte

Det er ikkje meldt om fleire smittetilfelle i Kinn eller Bremanger det siste døgnet, men Jan Helge Dale, smittevernoverlege i Kinn, seier at ein no må vere veldig på vakt for smitte som kjem med arbeidskraft utanifrå.