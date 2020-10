Vil du vite kva disen som har lege over regionen vår dei siste dagane er?

Nyheter

Fredag var disen mange stader så tjukk at den har skygga for sollyset, skriv NRK, som tok ein telefon til ein meteorolog for å få svaret ettersom spekulasjonane var mange.

Var det sand frå Sahara eller røyk frå skogbrannar i California.

– Det er svevestøv frå jordbruksområde i Aust-Europa, seier statsmeteorolog John Austerheim til NRK.

Fenomenet er ikkje ukjent når det bles frå søraust.

– Støvpartiklane blir virvla opp frå tørre jordbruksområde og den kraftige austvinden tek dei med seg over fjella, og så fell dei ned igjen på Vestlandet.