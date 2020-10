Har fjerna 172.450 meter tauverk fra havbunnen

Nyheter

Dette bidrar til reduksjon i spøkelsesfiske og er også et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling.

Fiskeridirektoratet har gjennomført årlige opprenskningstokt etter tapte fiskeredskaper i snart 40 år, men aldri før har et så stort området blitt dekket.

– Marin forsøpling er et miljøproblem som det er viktig å løse. Vi kan ikke ha fiskeredskap som blir stående igjen på havbunnen og fortsetter å fiske i lang tid. Det forsøpler og fører til en skjult dødelighet av fisk og skalldyr. Jeg vil oppfordre både fiskere og fritidsfiskere til å bli enda flinkere til å melde fra om tapte redskap, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Mengden av fjernet fiskeredskap er stor, men ikke spesielt stor i forhold til toktets omfang. Det er ikke forbudt å miste fiskeredskap, men det er lovbrudd ikke å melde fra om tapet.

– I en tid med stor oppmerksomhet rundt marin forsøpling er det trist å se at noen ødelegger for andre gjennom «gjenglemte» snurrevadtau og trålvaiere, som dumpes på fiskefeltene til hinder for annet fiske og for andre redskapsgrupper, og som slik bidrar til ytterligere tap av fiskeredskap, sier toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Totalt er det fjernet 2.669 teiner, herunder 2.405 snøkrabbeteiner, 130 krepseteiner, 119 kongekrabbeteiner og 15 taskekrabbeteiner. Det er også fjernet nærmere 700 garn av ulike typer, noe som tilsvarer 20.000 meter. Av tauverk er det tatt opp 172.450 meter, herunder 6.800 meter snurrevadtau og 39.000 meter med line. I tillegg ble det registrert et hundretalls flytevak og anker. Det ble også registrert over 11.000 kilo fisk i garna og mer enn 15.000 krabber.

– Med 4.745 meter vaier, registrerer vi dessverre en oppgang i mengden vaier som er etterlatt og dumpet. Not og trålkomponenter tilsvarer 200 kvadratmeter. Deler av to mindre fiskefartøy, baugparti og overbygg ble også funnet fasthektet i fiskeredskap, sier Langedal.

Langedal fremhever at samarbeidet med fiskere har vært godt i løpet av opprenskningstoktet. Selv om arbeidet foregår med et stort fartøy med god lagerkapasitet, har arbeidet vært krevende, spesielt på blåkveitefeltet i nord, grunnet svært dårlige værforhold.