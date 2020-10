Nyheter

– Hvis jeg husker dette riktig, var det representanten Geir Oldeide som foreslo at badet skulle være et rent kommunalt selskap? Ergo så står dette prosjektet på egne ben, sier Sverre Søraa til Fjordenes Tidende som kommentar til innlegget fra Geir Oldeide (Rødt). Oldeide beskylder Søraa for å ha holdt folk for narr med hotellprosjektet på sentrumstomta i Måløy.