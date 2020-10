Oppmodar bedrifter til å betale mini-julebord for tilsette

Nyheter

– BOB sine tilsette i Førde vil samlast til mini-julebord og me håpar fleire bedrifter i Sogn & Fjordane gjer tilsvarande. Med dette kan me bygge kollegafellesskap og samtidig støtte ei næring som er særleg råka av korona, seier Liv-Judit Straume, regiondirektør i BOB.

I Bergen har bustadbyggelaget BOB i lag med Bergen Næringsråd og NHO Reiseliv allereie fått med seg fleire på ideen. BOB sine til saman 160 tilsette vil få tilskot til å ete på restaurant i mindre grupper på maks ti personar før jul.

Sogn og Fjordane Næringsråd er glade for initiativet.

– Det er svært positivt å sjå kva BOB og Bergen Næringsråd har sett i gong i Hordaland. Vi støttar svært gjerne opp eit liknande initiativ i Sogn og Fjordane, seier Bjørn Lødemel, dagleg leiar i næringsrådet.

Hotell- og serveringsbedrifter er ofte viktige arbeidsplassar i lokalmiljøet. Næringsrådet oppmodar bedriftene i regionen til å nytte dei til å arrangere møter, konferansar og julebord og andre arrangement framover.

– Det er etablert gode rutinar for smittevern og vi trur mange har behov for å møtast fysisk etter fleire månader på heimekontor.

– Vi i FINS meiner dette er eit glimrande tiltak og vi oppmodar våre medlemsbedrifter til å arrangere julebord også i desse koronatider, seier Geir Opseth, leiar i FINS

Hotelldirektør Sindre Årdal stadfestar at julebordsesongen er svært viktig for hotell- og restaurantbransjen, særleg i år med den situasjonen vår næring har vore i.

– Vi har svært gode rutinar for å gjennomføre arrangement på ein god og forsvarleg måte, så hos oss kan folk føle seg trygge. Eit anna alternativ til det tradisjonelle julebordet kan vere gje gåvekort på middag i ein av restaurantane våre, seier representant for bransjen, seier direktøren for Thon-hotella i Førde og Jølster som ser optimistisk fram mot årets julebordsesong.