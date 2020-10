– Vi ønsker badeanlegget, men vi må se nærmere på økonomien og følge lovverket. Ingen skal kunne stille spørsmål i ettertid

Nils Myklebust sier at Senterpartiet ønsker Nordfjordbadet i Måløy, men er opptatt av at prosessen blir ryddig. Han stiller spørsmål ved økonomien i prosjektet og understreker at man må unngå å trå feil i forhold til lovverket.