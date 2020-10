Rekordnotering på rustatte i trafikken - 32 anmeldelser hver dag

Nyheter

948 anmeldte ruskjørere tilsvarer 32 hver eneste dag, noe som er ny rekord for 2020. Den forrige toppnoteringen var i juni, da ble 927 anmeldt for ruskjøring. Sammenlignet med august, er dette en økning på 107 anmeldelser.

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk Elisabeth Fjellvang Kristoffersen frykter folk ikke skjønner alvoret.

– Vi vet at ruskjøringsulykker er en av hovedårsakene til hardt skadde og drepte i trafikken. Bare de siste to årene har 60 menneskeliv gått tapt som følge av ruskjøring. Det virker nesten ikke som folk ser alvoret. Dette er trolig bare toppen av isfjellet, jeg frykter mørketallene er enorme, sier hun i en pressemelding.

Kristoffersen ber alle tipse politiet dersom man mistenker ruskjøring.

– Vi vet at UP har redusert promillekontroller, derfor er det avgjørende at du tipser politiet ved mistanke om ruskjøring. Det er bedre å tipse en gang for mye, enn en gang for lite. Helt uskyldige mennesker kan faktisk bli offer for andres egoistiske valg, understreker Kristoffersen.

Sørøst politidistrikt troner øverst på ruskjøringslisten. Her blåste 126 til rødt.

Generalsekretær Kristoffersen er ikke overrasket, men mener det er flere grunner til at de skiller seg ut.

– Sørøst har som regel de høyeste tallene. Når det er sagt, er det ikke sikkert at det er mer ruskjøring der. Distriktet er folkerikt og jeg vet at Utrykningspolitiet i Sørøst er dyktige hva angår å avdekke ruskjørere. Det er bra at de har et sterkt fokus på det, avslutter hun.