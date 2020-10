– Dette gir oss mer tid til å videreutvikle systemet

Nyheter

– Det er helt OK at det ikke ligger inne en bevilgning til et system for befolkningsvarsling. Det gir oss et ekstra år til å videreutvikle systemet vårt. Vi får muligheten til å komme lenger i prosjektet vårt, slik at vi vil være bedre rustet til å lansere systemet nasjonalt, sier Gjørsvik.

Flere lokale arbeidsplasser kan bli resultatet Står klare til å ta systemet sitt for befolkningsvarsling opp på nasjonalt nivå Selje-bedrifta Paneda er nå klare til å ta sitt system for befolkningsvarsling fra pilotprosjekt til fullskalaprosjekt på nasjonalt nivå. Flere arbeidsplasser i bygda kan bli resultatet om selskapet blir valgt som leverandør.

Paneda-sjefen sier at selskapet er i dialog med myndighetene i prosjektet sitt.

Han mener at mobilnettet er for sårbart til å kunne stå alene som et system for befolkningsvarsling, og sier at sentrale aktører etterhvert deler denne oppfatningen.

– Vi jobber videre med vårt system for befolkningsvarsling over DAB-nettet, og har stor tro på at myndighetene vil inkludere vårt system som kan varsle på flere plattformer samtidig, herunder også via mobiltelefonen i en regional eller nasjonal krisesituasjon, avslutter Gjørsvik.