– Fortsatt stramt for kommunesektoren

Nyheter

– Det aller viktigaste for innbyggjarane, og derfor også for kommunane og for KS, er å styrke kommunane sin generelle økonomi. Det er kommuneøkonomien som avgjør i kva grad kommunane og fylkeskommunane vil vere i stand til å levere gode skular, barnehagar, helsetenester, pleie- og omsorgstenester, tekniske tenester. I det hele tatt viktige velferdstenester som innbyggjarane er avhengig av, seier Gram i pressemeldinga.

Han viser til mange tilbakemeldingar frå kommunar landet rundt om slitasje på både menneske og materiell, og at mange kommunar allereie har vore tvungen til å vurdere kutt i viktige velferdstenester for å få budsjettet til å gå opp.

– Denne verkelegheita kan vere lett å gløyme i diskusjonen om milliardar på statsbudsjettet, men ute i mange kommunar er det denne verkelegheita som gjeld, seier Gram i pressemeldinga.

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Det er anslått at kommunane i Vestland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,1 prosent.

I Vestland har 19 av 43 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Sogndal kommune med 4,9 prosent, mens Fedje kommune har lågast vekst med 1,0 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

Slik er oversikta for våre lokale kommunar (1.000 kr):



Anslag på frie inntekter 2021 Nominelle kroner Kinn 1.074.757 20.987 Stad 616.463 20.719 Bremanger 266.847 4.180





Bjørn Arild Gram oppfordrar Stortinget, som nå har ansvar for den vidare behandlinga av statsbudsjettet, til å styrke kommuneøkonomien – og også i større grad bruke kommunesektoren til å få fart på økonomien og næringslivet i hele landet. Han viser til vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegane som et openbert eksempel på et slikt tiltak.

– Vi ser at det enda ein gang blir føreslått å velte utgifter til ressurskrevjande tenester over frå staten til kommunane. Dette er altså tenester til innbyggjarar med helt spesielle hjelpebehov. Det er et paradoks at staten reduserer sin innsats på et område der behovet aukar sterkt, seier Gram, som understrekar at budsjettforslaget også inneheld ting å glede seg over sett frå Kommune-Norge.

– Vi er glade for at regjeringa har følgt vårt råd om å forlenge satsinga på utdanningstiltak, både for ungdom, permitterte og arbeidsledige. Dette vil gi mange menneske den kompetansen dei sjølv og samfunnet trenger framover, slik at fleire kan komme i jobb. Dette er viktig i arbeidet mot utanforskap, som er et prioritert område for KS.

– Vi er også glade for at fylkeskommunane får kompensert for inntektstap i kollektivtrafikken som følge av koronapandemien også inn i neste år. Når det gjeld koronasituasjonen elles, har vi hele tida vore opptatt av at kommunar og fylkeskommunar må kunne vere trygge på at de blir kompensert for alle faktiske inntektstap og utgiftsauke. Eg har inntrykk av at dette er regjeringa si hensikt. No ventar på vi rapporten frå arbeidsgruppa som vurderer dette, seier Bjørn Arild Gram.