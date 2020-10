90 elevar deler på to toalett

Nyheter

– Toalettforholda til elevane i både C- og A-fløya, må prioriterast. I C-fløya er det 2 toalett til ca. 90 elevar. Det er for få toalett og for dårleg avskjerming. Dørene går rett ut i gangen der elevar oppheld seg. Ombygging her må sjåast i samanheng med utviding av garderoben som er for liten, skriv Kjøsnes og Bale i sitte innspel.