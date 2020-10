«Slå ring om frivillighetssentralene!»

Nyheter

Dette innlegget er skrevet av Trond Giske, Arbeiderpartiet

Frivillighetssentralene landet over gjør en stor jobb for å gi hjelp til mange som trenger det og en verdifull mulighet for folk til å bistå andre. De fortjener gode arbeidsforhold og vår støtte! Derfor var gleden stor da Stortinget stoppet regjeringens idé om å fjerne det øremerkede statstilskuddet. Den hadde ført til nedleggelse av mange sentraler, særlig i distriktene. Men i statsbudsjettet varsler regjeringen at støtten igjen skal utredes. Dermed skaper de ny usikkerhet. Vi trenger ikke ny omkamp om støtten, men forutsigbarhet, trygghet og langsiktighet.