Departementet finn ikkje feil i konsesjonen rundt Okla

Olje- og energidepartementet har på oppdrag frå Stortinget granska konsesjonsbehandlinga for fleire vindkraftverk i Norge. I eit brev til Stad-ordførar Alfred Bjørlo, skriv departementet at det ikkje er grunnlag for å stoppe utbygginga på Stadlandet.