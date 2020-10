Mener statsbudsjettet legger til rette for stabile og forutsigbare inntekter til havbrukskommunene

Nyheter

– Vi er godt fornøyde med at produksjonsavgiften innføres til neste år. Dette sikrer stabile og forutsigbare inntekter til vertskommunene for oppdrett, og er et godt supplement til det kommunene forventer å få fra framtidige salg av økt produksjonskapasitet, sier styreleder Ole L. Haugen i Nettverk fjord- og kystkommuner i en pressemelding.