Metoden kan redde 500 liv i løpet av tre år

– Altfor mange dør av lungekreft. Det skyldes først og fremst at kreftformen har vage symptomer, oppdages sent og dermed har rukket å spre seg. Det er ikke lenger tvil om at lungekreftscreening av høyrisikogrupper er en metode som redder liv. Derfor er det en stor glede å støtte dette viktige prosjektet, sier distriktssjef i Kreftforeningen, Geir Vangsnes, i en pressemelding.

Et viktig mål med denne pilotstudien er raskere innføring av et nasjonalt program for lungekreftscreening.

Lungekreft er kreftformen som tar aller flest liv i Norge. Hvert år får om lag 3.300 personer sykdommen, av disse dør opp mot 2.300 personer. Screening er en masseundersøkelse av risikogrupper hvor man siler ut friske fra de som har kreft eller bør undersøkes nærmere.

Prosjektleder for pilotstudien, overlege og førsteamanuensis Haseem Ashraf ved Akershus universitetssykehus, mener at et nasjonalt screeningsprogram vil kunne redde om lag 500 liv i løpet av tre år.

– Når lungekreft har spredt seg, er det få som overlever sykdommen. Screening gjør det mulig å oppdage kreften før spredning og dermed gi helbredende behandling. Det er oppløftende at vi endelig har en metode som reduserer den høye dødeligheten. Det er også veldig spennende at Norge blir første land i Skandinavia som starter en slik pilot, sier Ashraf.

Flere studier viser at screening med bruk av CT-bilder har stor, positiv effekt på lungekreftstatistikken. Den nederlandsk-belgiske NELSON-studien som kom tidligere i år, viser at screening reduserer dødeligheten med hele 26 prosent for menn og over 40 prosent for kvinner.

– Disse svært positive resultatene viser potensialet som ligger i metoden. Det er bred enighet om at det bør innføres et nasjonalt program for lungekreftscreening i Norge, men det tar tid å få det implementert i det offentlige helsevesenet. Vi er utålmodige, og håper piloten vil få fortgang på prosessen, sier Vangsnes.

Studien skal blant annet kartlegge hvordan screening best mulig kan gjennomføres i Norge, hvordan deltakere skal rekrutteres og hvor mange nordmenn som er i risikogruppen for å utvikle lungekreft. Prosjektet blir en del av den europeiske studien 4-IN-THE-LONG-RUN, og målgruppen er personer fra 60 til 79 år som er nåværende eller tidligere storrøykere.

Pengene som bevilges kommer fra Kreftforeningens innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft. Dermed har blant annet russen og andre komiteers innsats i hele landet bidratt til lungekreftscreeningen.

– Vi har stor tro på dette prosjektet. Lungekreftscreening vil spare samfunnet for store summer og mange tapte liv, avslutter distriktssjef Geir Vangsnes.