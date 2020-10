Nyheter

Fredag ettermiddag brøt det ut brann i en pipe i et bolighus i Gate 2 i Måløy. Dette er andre gang på kort tid, for bare for litt over ett år siden, i mai i fjor, brant det i akkurat samme pipe.

Den gangen sluknet brannen av seg selv, og det ble utført en rutinemessig feiing for å kontrollere pipa i etterkant.

Kinn brann og redning, samt politiet, er på stedet og bistår. Det er ingen dramatikk og brannvesenet går gjennom huset.