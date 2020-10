Står sammen om å bekjempe plastforsøpling

Vil bli den beste kommunen i Nordfjord og Sunnfjord på giverglede

Formannskapet i Bremanger sitter alle i komiteen for årets TV-aksjon. Nå har de satt seg et mål om samle inn mest penger av alle kommunene i Nordfjord og Sunnfjord per innbygger.