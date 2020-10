I dag er verdensdagen for psykisk helse. Hva med å invitere noen med på tur?

Nyheter

– Både det å holde kontakten med menneskene rundt seg, være i aktivitet og ikke minst ha gode naturopplevelser er gull for den psykiske helsa vår, sier Siri Meland, fungerende generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

I anledning verdensdagen for psykisk helse har fellesorganisasjonen for 18 friluftslivsorganisasjoner et klart budskap. De vil at vi skal bli flinkere til å invitere hverandre med på tur.

Bekymrer oss mindre ute

I en Ipsos-undersøkelse fra i vår oppga 90 prosent at de er helt eller delvis enig i at de føler seg mindre stresset og lettere til sinns når de er ute i naturen.

Dette underbygges også av forskning.

– Det er bevist at selv korte turer i naturen har en beroligende effekt på hjernen. I grønne omgivelser bekymrer vi oss mindre og opplever mer glede, forklarer Meland.

Praten går lettere

Helsedirektoratet har utarbeidet fem råd for en sterkere psykisk helse. Et av disse handler om å knytte bånd til andre mennesker.

Meland mener det er flere sosiale fordeler ved å gå på tur sammen.

– På tur kan praten ofte gå lettere enn når man sitter stille, og dere får også en felles opplevelse. I naturen kan også stillheten føles mer behagelig, sier Siri Meland.

Hun understreker at det er de nære turene som er viktigst i hverdagen.

– En god huskeregel er at turen skal føles overkommelig og lystbetont. Det viktige er at dere kommer dere ut, ikke hvor langt dere har gått, sier hun.