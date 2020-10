Varaordføraren er klar for å hoppe i havet når ho har samla inn 5.000 kroner

Nyheter

– Stad kommune har oppretta ei felles digital bøsse, men eg og ordføraren har kvar vår. Bakgrunnen for det er at eg har sagt at viss eg får 5.000 kroner på mi bøsse, så badar eg på bystranda på Nordfjordeid. Får eg inn 10.000 kroner reiser eg litt nærmar kysten og badar på Flatraket, smiler Sandvik.