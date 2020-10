Nyheter

Vest politidistrikt melder at to menn i 20-årene braket sammen i en nevekamp i Florø sentrum rundt midnatt, natt til søndag, med en parkert politipatrulje like ved som vitner.

Ingen av mennene ble skadet og de ble vist bort fra sentrum fram til klokka 08 søndag morgen.

Det skal også ha vært aggressiv atferd utenfor et hotell i Førde sentrum og en slåsskamp i Stryn sentrum.

Vest politidistrikt melder generelt ellers om mye forstyrrelse av nattero natt til søndag.