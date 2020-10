Ber kystfolk vere rause når dei gir

Nyheter

– WWF er ein organisasjon eg ser opp til og dei gjer eit utruleg viktig arbeid. Så eg er veldig glad for at dei får midlane frå TV-aksjonen i år, og eg håpar at kystfolket og næringslivet her vil vere rause, med tanke på kva vi lever av her Eg håpar alle gir så det monnar, og at bedriftene også oppretter digitale bøsser, seier Kongsvik, som er leiar for den kommunale aksjonskomiteen.