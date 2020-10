Må sone tre år i fengsel for voldtekt på nachspiel

Nyheter

Episoden skjedde på et nachspiel høsten 2019. Mannen og kvinnen er ikke enige om hendelsesforløpet denne kvelden, selv om de fortalte at de er bekjente av hverandre og har flørtet og vært intime noen ganger. De har likevel aldri vært kjærester. Fornærmede hadde flere ganger fortalt mannen at hun ikke ønsket å være kjæreste med ham.