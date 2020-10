Nyheter

Ifølge politiet er brannvesenet på veg til bustaden som ligg i Gulevegen i Svelgen. Huseigar er på staden og har opplyst at det ikkje skal vere fare for spreiing til andre bustader. Politiet melder at det mest truleg ikkje er personar i huset.

Vegen er stengd medan sløkkearbeidet pågår, opplyser politiet.

Alarmsentralen melder at det er full overtenning i bustaden.