Forskarar åtvarar mot farleg krabbe etter å ha funne tungmetall i sju av ti

– Eg blei sjokkert. Vi har krabbe der det ikkje er for høge verdiar, så er det dei som skil seg ut og har det. Men ein veit jo ikkje om krabben ein kjøper i butikken er ein av desse, seier forskar og førstelektor for institutt for lærarutdanning ved NTNU, Hilde Ervik til NRK om funna.