Meiner det var brot på reglane då ein ikkje strøyma dag to av kommunestyremøtet

Geir Oldeide (Raudt) meiner det at dag to av kommunestyret i Kinn, altså dagens møte, ikkje vart strøyma på same måte som dag ein, er eit brot på reglementet kommunestyret har bestemt. – Møtet varte 15-20 minutt, svarar ordførar Ola Teigen (Ap).