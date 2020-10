Klimaendringane gjer at fylke og kommunar må tilpasse planane sine

Nyheter

– Vi har utarbeida klimaprofilar for kvart fylke – basert på rapporten Klima i Noreg 2100. Den rapporten tar for seg endringar i historisk klima, forventa klimaendringar i framtida og påverknaden endringane vil ha på naturendringar som flaum og skred, sa Anita Verpe Dyrrdal, leiar for Norsk Klimaservicesenter og forskar i Meteorologisk institutt, under eit webinar i regi av Miljødirektoratet tysdag.