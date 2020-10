Nyheter

– Vi ser et markert stemningsskifte i befolkningen hvor motstanden mot vindkraft på land har økt kraftig. Jeg tror at reaksjonen kommer fordi folk ser hvilke enorme naturødeleggelser mange av vindkraftverkene har på urørt natur, sier Per Hanasand, styreleder Den Norske Turistforening (DNT) i en pressemelding.