Møtte partiet for å diskutere strategi

– At Frp sier de vil kreve oppstartsmidler til skipstunnel i forhandlingene gir oss nytt håp

Prosjektleder for Stad skipstunnel, Randi Paulsen Humborstad, er optimistisk etter at pådrivere for Stad skipstunnel-prosjektet har hatt møte med flere sentrale stortingspolitikere fra Frp.