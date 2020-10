Nyheter

Det kan fort bli overveldende å allerede som 16-åring skulle måtte stake ut kursen for karrierevalget videre i livet. Heldigvis er det lov å bruke litt tid, og det er lov å ombestemme seg. Da kommer det godt med at en kan få oversikt over hvilke alternativ som finnes der ute på et arrangement som det Heim i haust- arrangørene steller i stand.