Ny daglig leder vil jobbe for å bevise selskapets rett til eksistens

– Vi er fremdeles i en etableringsfase. Overlevelse blir viktig for oss framover, og jeg skal sammen med styret stå på for å vise at vi har rett til videre eksistens, sier konstituert daglig leder i MMR Ocean Blue, Trond Briskeby.