Det var ikkje berre hotellplanane som var spektakulære

I samband med folkemøtet i Selje fredag kveld, la Stad kommune, ved ordførar Alfred Bjørlo, fram storstilte visjonar for korleis bygda kan bli sjåandes ut om ti år. Han samanlikna situasjonen i Selje med det som var status for hans eiga bygd for nokre år tilbake.