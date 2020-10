Hurtigruten vil rendyrke en satsing på norskekysten, men per i dag er Nord-Norge eneste prioritet

Nyheter

– Dette handler om å rigge Hurtigruten konsernet for fremtiden. Den nye organiseringen staker ut kursen for videre vekst og utvikling både for rutetrafikken langs norskekysten og ekspedisjonscruise. Dette sikrer enda skarpere fokus og enda tydeligere skille mellom to helt unike produkter og konsepter, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group i en pressemelding.