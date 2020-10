Nyheter

Det er ikke småtteri mannen har truet med og gjort over lang tid. Hendelsene han er tiltalt for i denne saken startet i fjor sommer, en kveld i hjemmet der han hadde ropt til familiemedlemmer at "han skulle drepe dem begge, kaste dem ut, og drepe alle i bygda". Han fortalte at han hadde våpen og sa han skulle skyte dem.