Søndag la snøen seg i høyden. Mandag morgen nærmet målestokken seg null.

– Det sier seg selv at folk må være litt oppmerksomme i denne tiden, sier Nils Bakke, tjenestedsleder ved Måløy lensmannskontor til Fjordenes Tidende.

Han trekker spesielt frem viktigheten av riktige dekk og god sikt.

– En må vurdere om en har riktige dekk for forholdene. Fryser det på vinduene på bilen over natta, må en også passe på å skrape slik at en har god sikt før en legger ut på tur, sier Bakke.